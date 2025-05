SV Affolterbach: Es hat diesmal einfach gepasst

Affolterbach. Es hat einfach gepasst in dieser Saison. Der SV Affolterbach stieg nicht nur nach acht Jahren wieder von der Fußball-Kreisliga B in die A-Klasse auf, sondern holte auch punktgleich mit der SG Hammelbach/Scharbach die Meisterschaft. Und das mit nur einer Niederlage und fünf Unentschieden in der kompletten Runde. Für Trainer Sebastian Theobald ist der Aufstieg bei dieser Bilanz hochverdient – in den vergangenen Jahren waren die Affolterbacher am Ende immer knapp gescheitert.