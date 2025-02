SV Fürth gewinnt das Pokalderby vor über 600 Zuschauern

Fürth. Wenn die Fans des SV Fürth noch einige Reste ihres Silvesterfeuerwerks übrighatten, dann dürfte dies nun mit lautem Knall und buntem Funkenregen am Mittwochabend in Rauch aufgegangen sein. Vor Spielbeginn, bei jedem Torerfolg und nach dem Schlusspfiff wurden nämlich die Raketenbatterien gezündet. Am Ende durfte der Titelverteidiger im Ortsderby des Fußball-Kreispokals vor 620 Zuschauern einen verdienten 3:1-Erfolg im „Gastspiel“ beim Ortsrivalen FC Fürth feiern.