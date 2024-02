Testspielergebnisse stimmen beim SV Unter-Flockenbach nicht

Die Fußballer des SV Unter-Flockenbach führen vor dem Re-Start am Sonntag souverän die Tabelle der Verbandsliga Süd an. Das Team des Trainerduos Dalio Memic und Nico Hammann hat vor dem Auswärtsspiel am Sonntag, 15 Uhr, beim Ligasechsten SC Dortelweil 13 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger SV Pars Neu-Isenburg. Es sind noch 13 Spiele, die der SVU bestreiten muss.

Die Testspielergebnisse in der Wintervorbereitung stimmten beim Spitzenreiter aber nicht. „Ja, da waren schon wirklich unglückliche Ergebnisse dabei“, gibt Hammann zu. Beim Oberligisten Wormatia Worms setzte es am vergangenen Samstag eine 1:6-Klatsche. Beim nordbadischen Verbandsligisten ASC Neuenheim verlor der SV am 10. Februar mit 2:3. Und auch das Vorbereitungsspiel zuvor zu Hause gegen den Verbandsligisten TSG 62/09 Weinheim ging mit 0:2 verloren. Eigentlich wollte der SVU am Mittwochabend noch einmal gegen den FC 07 Bensheim testen. Doch der Gegner sagte kurzfristig ab.