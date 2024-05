Trauben hängen hoch für SV Unter-Flockenbach

Der SV Unter-Flockenbach ist in der Fußball-Verbandsliga Süd noch nicht durch. Nach dem 3:0-Auswärtssieg des ersten Konkurrenten SV Pars Neu-Isenburg am vergangenen Mittwochnachmittag beim VfR Fehlheim ist der Vorsprung des Spitzenreiters auf neun Punkte geschrumpft. Noch sind es fünf Spieltage für die Erstplatzierten in der Liga. „Ob Pars Neu-Isenburg nun gewonnen hätte oder nicht. Wir wollen auf jeden Fall in unserem nächsten Spiel drei Punkte holen“, sagt Nico Hammann, der zusammen mit Dalio Memic die „Flockies“ trainiert.