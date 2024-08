„Uns fehlt die Kaltschnäuzigkeit“

Das hatten sich die Offiziellen und Spieler des SV Unter-Flockenbach anders vorgestellt. Bei der bis dato noch punktlosen Eintracht Stadtallendorf unterlag der Aufsteiger am Samstag mit 1:4 Toren und wartet damit weiter auf den ersten Sieg in der Fußball-Hessenliga. „Uns fehlt einfach die Kaltschnäuzigkeit, in der Offensive und auch in der Defensive“, monierte der Unter-Flockenbacher Coach Dalio Memic: „Insgesamt ist das keine gute Leistung von meinem Team gewesen. Wir waren auch in den Zweikämpfen nicht drin.“