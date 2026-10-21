VfB Lampertheim entlässt den Trainer

A-Ligist VfB Lampertheim trennt sich von Aufstiegstrainer Martin Göring.

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