Warum der SV Fürth im Wirtschaftsraum Gymnastik macht

Not macht erfinderisch. Aufgrund der winterlichen Platzverhältnisse war ein herkömmliches Training für den Fußball-Kreisoberligisten SV Fürth nicht möglich, weshalb kurzfristig eine kleine Gymnastikeinheit im Wirtschaftsraum des Stadions angesetzt wurde, „Wir möchten aber schon noch mal eine Einheit haben, in der der Ball berührt wird. Wir haben deshalb bei Vereinen in Richtung Bergstraße gefragt, ob wir dort auf den Platz können“, sagt SV-Trainer Jochen Ingelmann.