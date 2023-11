Warum (fast) alles im Derby für den SV Unter-Flockenbach spricht

Foto: ZIP Import

Im Juni 2022 gewann der gerade in die Hessenliga aufgestiegene SV Unter-Flockenbach das Kreispokal-Finale in Ober-Abtsteinach gegen ET Wald-Michelbach erst im Elfmeterschießen mit 6:4 (1:1). Am Freitag ist die Mannschaft von Spielertrainer Nico Hammann, der hier von Lars-Eric Schwinn angegriffen wird, wieder Favorit. Bild: Fritz Kopetzky