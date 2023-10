Weiter souverän an der Tabellenspitze

Auch nach sieben Kämpfen und dem Abschluss der Vorrunde in der Oberliga Nordbaden sind die Ringer der SVG Nieder-Liebersbach weiterhin das Maß der Dinge und stehen ohne Niederlage an der Tabellenspitze. Gegen den Vorletzten KSV Östringen gab es in der sehr gut besuchten alten SVG-Halle einen deutlichen, wenn auch etwas glanzlosen 22:9-Heimsieg.