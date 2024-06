Wird das Publikum für den TTC 46 wieder zum Faktor?

Acht Wochen nach Ende der regulären Saison in der 1. Tischtennis-Bundesliga wird nun endlich die Deutsche Meisterschaft ausgespielt. Zunächst einmal geht es in den Halbfinals am morgigen Freitag (21., 18 Uhr) und Sonntag (23., 14 Uhr) um den Einzug ins Finale, das dann am Wochenende darauf ausgetragen wird. Und dieses Erlebnis wollen die Frauen des TTC 46 Weinheim wiederholen. Im Vorjahr markierte die Mannschaft um Spitzenspielerin und Olympionikin Bruna Takahashi mit dem Gewinn des Deutschen Vizetitels den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Nur Rekord-Titelträger ttc berlin eastside war stärker.

Rückenwind von der DM

Die Weinheimer Nummer 2 sammelte bei der Deutschen Meisterschaft am Wochenende mit Silber in Einzel und Mixed und Gold im Doppel zusammen mit der Deutschen Einzelmeisterin Annett Kaufmann reichlich Selbstbewusstsein. „Es waren viele Matches, am Montag war ich ein bisschen platt. Aber jetzt ist der Fokus ganz klar auf Weinheim gerichtet.“ Die Mannschaft tritt in Bestbesetzung an und trifft sich bereits am heutigen Donnerstag in Weinheim, wird am Freitagmorgen noch einmal trainieren und dann ins nur eine Stunde und knapp 50 Kilometer entfernte hessische Langstadt fahren. „Langstadt hat ein super Publikum, mit die meisten Zuschauer in der Liga. Das wird ein heißer Tanz“, sagt Wan, die auf einen guten Start in den Doppeln hofft.