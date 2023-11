Zweikampfstark und auf den ersten Metern sehr schnell

Der Tore-Lauf von Ole Schmitt ging am Sonntag erst einmal zu Ende. Dafür freut sich der 19-jährige Top-Torschützte der TG Jahn Trösel über den anhaltenden Lauf seines Teams in der Fußball-Kreisliga A: Mit dem klaren 3:0 über den SC Rodau feierten die Gelb-Blau-Weißen ihren vierten Sieg in Folge und verbesserten sich vorerst auf Tabellenplatz sechs.