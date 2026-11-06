Bayern-Coach Kompany auf dem Weg zur «kompletten Erholung»

München (dpa) - Co-Trainer Aaron Danks hat vor dem Auswärtsspiel des FC Bayern München beim FSV Mainz 05 von Fortschritten bei der Genesung von Chefcoach Vincent Kompany berichtet. Der Engländer konnte aber noch nicht sagen, ob der 40 Jahre alte Belgier nach seinem Zusammenbruch vor zwei Wochen und einer Hirnhautreizung nach der Länderspielpause wieder sein Traineramt beim deutschen Fußball-Rekordmeister ausüben kann.

«Ich hatte ein paar richtig gute Telefonate mit Vincent in den vergangenen Tagen. Er wirkt positiv. Er scheint auf einem guten Weg zur kompletten Erholung», sagte Danks.

Noch kein Comeback-Zeitpunkt bei Kompany gesetzt

«Es ist aber noch kein Zeitpunkt gesetzt für seine Rückkehr», ergänzte der Co-Trainer. «Die Länderspielpause gibt uns die Gelegenheit, zu reflektieren und zu sehen, wann er bereit ist, zurückzukehren. Natürlich wünschen wir alle uns ihn zurück - so schnell wie möglich.»

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Unter der Regie von Kompany-Assistent Danks haben die Bayern in den vergangenen vier Pflichtspielen drei Siege und ein Unentschieden erzielt. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) soll nun noch ein weiterer Erfolg in Mainz folgen, wo die Bayern im Dezember 2024 beim 1:2 ihre letzte Auswärtsniederlage kassierten. Seitdem sind die Münchner seit 30 Auswärtsspielen ungeschlagen (22 Siege, acht Unentschieden). «Wir wollen den Lauf mit einem guten Ergebnis abschließen. Aber das wird nicht einfach, das wissen wir», sagte Danks.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Vier Tage nach dem 2:0 im Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid könnte es personelle Umstellungen in der Startelf geben. «Bei ein paar Spielern müssen wir nach der hohen Belastung schauen, ob wir sie rausnehmen», sagte Danks.

Musiala im Teamtraining, aber Mainz kommt zu früh