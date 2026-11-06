Fußball-Bundesliga

Bayern-Coach Kompany auf dem Weg zur «kompletten Erholung»

Vincent Kompany macht gute Fortschritte bei seiner Genesung. Das berichtet Co-Trainer Danks vor dem Spiel in Mainz. Ungewiss bleibt, ob der Chefcoach gleich nach der Länderspielpause zurückkehrt.

Aaron Danks (l) wird Vincent Kompany auch in Mainz als Trainer vertreten. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Aaron Danks (l) wird Vincent Kompany auch in Mainz als Trainer vertreten. (Archivbild)

München (dpa) - Co-Trainer Aaron Danks hat vor dem Auswärtsspiel des FC Bayern München beim FSV Mainz 05 von Fortschritten bei der Genesung von Chefcoach Vincent Kompany berichtet. Der Engländer konnte aber noch nicht sagen, ob der 40 Jahre alte Belgier nach seinem Zusammenbruch vor zwei Wochen und einer Hirnhautreizung nach der Länderspielpause wieder sein Traineramt beim deutschen Fußball-Rekordmeister ausüben kann.

«Ich hatte ein paar richtig gute Telefonate mit Vincent in den vergangenen Tagen. Er wirkt positiv. Er scheint auf einem guten Weg zur kompletten Erholung», sagte Danks.

Noch kein Comeback-Zeitpunkt bei Kompany gesetzt 

«Es ist aber noch kein Zeitpunkt gesetzt für seine Rückkehr», ergänzte der Co-Trainer. «Die Länderspielpause gibt uns die Gelegenheit, zu reflektieren und zu sehen, wann er bereit ist, zurückzukehren. Natürlich wünschen wir alle uns ihn zurück - so schnell wie möglich.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Unter der Regie von Kompany-Assistent Danks haben die Bayern in den vergangenen vier Pflichtspielen drei Siege und ein Unentschieden erzielt. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) soll nun noch ein weiterer Erfolg in Mainz folgen, wo die Bayern im Dezember 2024 beim 1:2 ihre letzte Auswärtsniederlage kassierten. Seitdem sind die Münchner seit 30 Auswärtsspielen ungeschlagen (22 Siege, acht Unentschieden). «Wir wollen den Lauf mit einem guten Ergebnis abschließen. Aber das wird nicht einfach, das wissen wir», sagte Danks.

Vier Tage nach dem 2:0 im Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid könnte es personelle Umstellungen in der Startelf geben. «Bei ein paar Spielern müssen wir nach der hohen Belastung schauen, ob wir sie rausnehmen», sagte Danks. 

Musiala im Teamtraining, aber Mainz kommt zu früh

Namentlich nannte er Alphonso Davies, der nach einigen Verletzungen noch Ruhephasen benötige. Er könne nicht mehrfach 90 Minuten am Stück spielen. Nationalspieler Jamal Musiala ist nach seiner Muskelverletzung zwar wieder zurück im Teamtraining. «Aber das Spiel kommt zu früh für ihn», sagte Danks.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Schönste Zeichen» von Kompany - Kane: Das ist jetzt wichtig
FC Bayern

«Schönste Zeichen» von Kompany - Kane: Das ist jetzt wichtig

Vincent Kompany ist nach seinem Zusammenbruch aus der Klinik raus und zurück bei der Familie. Ballon-d'Or-Gewinner Harry Kane gibt dem Trainer vor dem BVB-Gipfel einen Rat - und ein Versprechen.

29.10.2026

Danks besucht Kompany und Kimmich vor Rückkehr gegen BVB
DFB-Pokal

Danks besucht Kompany und Kimmich vor Rückkehr gegen BVB

Beim FC Bayern geht es vor dem Pokalspiel gegen Magdeburg vor allem um Personalien. Wie geht es dem Trainer? Ein Update gibt es auch zum Mittelfeldchef.

27.10.2026

Nach Zusammenbruch: Kompany gratuliert Co-Trainer Danks
Fußball-Bundesliga

Nach Zusammenbruch: Kompany gratuliert Co-Trainer Danks

Nach dem 3:1 in Freiburg schreibt Vincent Kompany seinem Co-Trainer sofort eine Nachricht. Die Antwort von Aaron Danks lässt nicht lange auf sich warten.

25.10.2026

Bayern-Trainer Kompany mit Notarztwagen ins Krankenhaus
Fußball-Bundesliga

Bayern-Trainer Kompany mit Notarztwagen ins Krankenhaus

Noch am Mittwoch trieb Kompany den FC Bayern an der Seitenlinie an, zuvor hatte er mit einem Infekt und Hüftproblemen gekämpft. Jetzt sorgen sich der Verein und die Fans.

23.10.2026

Bundesliga

Trainer-Team von Bayern-Chefcoach Kompany komplett

Bayerns neuer Trainer setzt zum Teil auf Bekanntes. Kompany holt Leute in sein Team, mit denen er zum Teil bereits arbeitete.

21.06.2024