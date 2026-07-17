«Besondere Beziehung»: Gosens wechselt zum FC Schalke 04

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 hat den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Robin Gosens per Leihe unter Vertrag genommen. Der Leihvertrag enthalte Modalitäten, die eine feste Verpflichtung des Außenbahnspielers möglich machen, teilte der Bundesliga-Aufsteiger mit.

«Ich möchte mit Leistung vorangehen und Verantwortung übernehmen», sagte Gosens bei seiner Vorstellung in Gelsenkirchen. «Jeder weiß, dass ich eine besondere Beziehung zu Schalke habe. Ich habe richtig Lust auf diese Aufgabe und freue mich einfach darauf, mit den Jungs auf dem Platz alles zu geben.»

Medienberichten zufolge greift im Falle des Bundesliga-Klassenerhalts der Schalker und einer bestimmten Anzahl an Einsätzen eine Kaufpflicht für den früheren Nationalspieler. Der 32-Jährige kommt aus Italien von der AC Florenz nach Gelsenkirchen.

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Der gebürtige Emmericher (Kreis Kleve) machte in der Vergangenheit nie einen Hehl daraus, dass Schalke sein Herzensclub sei. Aufgewachsen im deutsch-niederländischen Grenzgebiet startete Gosens seine Karriere in den Niederlanden. Im Alter von 19 Jahren feierte der linke Außenbahnspieler sein Debüt beim FC Dordrecht in der zweiten niederländischen Liga. Nach einer weiteren Station bei Heracles Almelo wechselte Gosens dann nach Italien zu Atalanta Bergamo.

Psychologie-Studium neben der Profi-Karriere

In Italien gelang Gosens der Durchbruch: Bei Atalanta entwickelte er sich zum Stammspieler und wechselte nach einigen Jahren zum Top-Club Inter Mailand. Mit den Nerazzurri gewann der 32-Jährige zweimal den italienischen Pokal und einmal den italienischen Superpokal. In der Saison 2022/23 verloren Gosens und Inter Mailand das Finale der Champions League gegen Manchester City. Aus Mailand ging Gosens dann für einen kurzen Abstecher für eine Saison in die Bundesliga zu Union Berlin, ehe er zurück nach Italien zur AC Florenz wechselte.

Für die deutsche Nationalmannschaft bestritt der Emmericher 24 Länderspiele. Bei der Europameisterschaft 2021 stand Gosens für das DFB-Team in vier Partien auf dem Platz. Neben der deutschen besitzt er auch die niederländische Staatsbürgerschaft.