Fußball-Bundesliga

Diagnose da: BVB-Kapitän Can fällt für WM aus

Die bittere Vorahnung hat sich bestätigt: Emre Can wird Borussia Dortmund lange fehlen - und muss auch seine Hoffnung auf eine WM-Teilnahme aufgeben.

Borussia Dortmunds Kapitän Emre Can fällt lange aus. Foto: David Inderlied/dpa
Borussia Dortmunds Kapitän Emre Can fällt lange aus.

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Kapitän Emre Can fällt mehrere Monate aus und wird damit auch die Fußball-WM verpassen. Der 32-Jährige habe sich im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen, teilte der BVB am Tag nach der 2:3-Niederlage mit. «Emres Verletzung ist extrem bitter. Nicht nur für ihn, sondern für uns alle», ließ sich Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl zitieren.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Trainer Niko Kovac hatte schon kurz nach der Partie berichtet, der Teamarzt habe bei der Untersuchung des Mittelfeldspielers «kein gutes Gefühl» gehabt und fürchtete bereits einen langen Ausfall. Dies wäre «für uns wieder ein richtig harter Schlag», sagte Kovac.

Can wollte zunächst weiterspielen

Der Vertrag des Dortmunder Kapitäns läuft am Saisonende aus. Can hatte sich gegen Ende der ersten Halbzeit am linken Knie verletzt. Der Nationalspieler wollte sich zunächst aber nicht auswechseln lassen und kam aufs Feld zurück.

«Er ist unser Kapitän, stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und ist ein wichtiger Bestandteil unseres Clubs. Emre wird von uns in den nächsten Monaten jede Unterstützung bekommen, damit er wieder vollständig gesund wird», versicherte Sportdirektor Kehl.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bundesliga hat Vorrang: BVB gegen Barça wohl ohne Kapitän
Champions League

Bundesliga hat Vorrang: BVB gegen Barça wohl ohne Kapitän

Beim wahrscheinlichen Champions-League-Abschied von Borussia Dortmund bekommt Emre Can wohl eine Pause. Dennoch soll ein Sieg gegen Barcelona her. Die Hoffnung auf ein Wunder ist aber begrenzt.

14.04.2025

BVB wechselt den Coach

Borussia Dortmund bestätigt Trennung von Trainer Sahin

22.01.2025

Bundesliga

BVB-Kapitän Can hofft auf Sancho-Rückkehr

Sie gewinnen 2021 zusammen den DFB-Pokal. Jetzt hofft BVB-Mittelfeldspieler Emre Can auf eine Rückkehr von Jadon Sancho und erneuten Erfolg.

05.01.2024

Bundesliga

«Geborener Siegertyp»: Can wird neuer BVB-Kapitän

Borussia Dortmund hat einen neuen Kapitän. Der Nachfolger von Marco Reus hat erst kürzlich seinen Vertrag verlängert. Auch seine Stellvertreter hat der BVB benannt.

27.07.2023

Bundesliga

Borussia Dortmund verlängert Vertrag mit Emre Can bis 2026

Borussia Dortmund kann weiter auf die Dienste von Emre Can bauen. Der Nationalspieler unterschrieb beim Vize-Meister ein neues Arbeitspapier.

22.07.2023