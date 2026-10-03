Erneute Sinner-Absage: Platz 1 für Zverev rückt immer näher

Peking (dpa) - Die Chancen von Alexander Zverev auf den baldigen Nummer-1-Platz in der Tennis-Weltrangliste steigen weiter. Der aktuell noch führende Italiener Jannik Sinner kündigte nun auch seinen Verzicht auf das Masters-Turnier in Shanghai vom 7. bis 18. Oktober an.

«Ich habe es immer sehr genossen, vor den Fans in Shanghai zu spielen, und es tut mir wirklich leid, dass ich nächste Woche nicht dabei sein kann», schrieb Sinner bei Instagram. In Peking, wo Zverev im Achtelfinale steht, fehlt der 25-Jährige auch. Er muss wegen Knieproblemen pausieren.

Boris Becker ist bisher der einzige

Zverev wäre bei den Männern erst der zweite Deutsche nach Boris Becker auf dem Tennis-Thron. Becker war insgesamt zwölf Wochen die Nummer eins der Welt. Für den dreimaligen Wimbledonsieger ist es nur noch «eine Frage der Zeit, bis Zverev die Nummer eins wird», wie er während der US Open bei «sporteurope.tv» angemerkt hatte.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Foto: Frank Molter/dpa Jannik Sinner muss weiter pausieren. (Archivbild)