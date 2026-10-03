Tennis

Erneute Sinner-Absage: Platz 1 für Zverev rückt immer näher

Viel fehlt nicht mehr und Alexander Zverev wird der zweite Deutsche, der jemals die Tennis-Weltrangliste angeführt hat. Grund dafür ist eine Ankündigung des aktuell Führenden.

Alexander Zverev steht beim Turnier in Peking im Achtelfinale. (Archivbild) Foto: Adam Hunger/AP/dpa
Alexander Zverev steht beim Turnier in Peking im Achtelfinale. (Archivbild)

Peking (dpa) - Die Chancen von Alexander Zverev auf den baldigen Nummer-1-Platz in der Tennis-Weltrangliste steigen weiter. Der aktuell noch führende Italiener Jannik Sinner kündigte nun auch seinen Verzicht auf das Masters-Turnier in Shanghai vom 7. bis 18. Oktober an. 

«Ich habe es immer sehr genossen, vor den Fans in Shanghai zu spielen, und es tut mir wirklich leid, dass ich nächste Woche nicht dabei sein kann», schrieb Sinner bei Instagram. In Peking, wo Zverev im Achtelfinale steht, fehlt der 25-Jährige auch. Er muss wegen Knieproblemen pausieren.

Boris Becker ist bisher der einzige 

Zverev wäre bei den Männern erst der zweite Deutsche nach Boris Becker auf dem Tennis-Thron. Becker war insgesamt zwölf Wochen die Nummer eins der Welt. Für den dreimaligen Wimbledonsieger ist es nur noch «eine Frage der Zeit, bis Zverev die Nummer eins wird», wie er während der US Open bei «sporteurope.tv» angemerkt hatte. 

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Jannik Sinner muss weiter pausieren. (Archivbild) Foto: Frank Molter/dpa
Jannik Sinner muss weiter pausieren. (Archivbild)

Zuletzt hatte Zverev mit dem Triumph bei den US Open seinen zweiten Grand-Slam-Sieg gefeiert. Aktuell fehlen ihm in der Weltrangliste nur noch 1.330 Punkte. Anfang Februar nach den Australian Open hatte Zverev noch über 9.000 Punkte Rückstand auf den damals führenden Carlos Alcaraz und knapp 5.700 auf den zweitplatzierten Sinner gehabt.

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