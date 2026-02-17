Erstes Update aus Heimat: Vonn kann noch nicht wieder stehen

Treviso (dpa) - Ski-Star Lindsey Vonn hat sich nach ihrer Rückkehr in die USA mit einem Gesundheitsupdate zurückgemeldet. «Ich habe seit über einer Woche nicht mehr auf meinen eigenen Beinen gestanden, ich liege seit meinem Rennen unbeweglich in einem Krankenhausbett», schrieb die 41-jährige Amerikanerin auf der Plattform X. «Und auch wenn ich noch nicht stehen kann, fühlt es sich unglaublich an, wieder auf heimischem Boden zu sein.»

In den USA sollen nun weitere Operationen folgen, wie Sophie Goldschmidt, Chefin des US-Skiteams, bereits am Sonntag mitgeteilt hatte.

«Ich kehre langsam zurück ins Leben»

Die nach ihrem Sturz in der olympischen Abfahrt schwer verletzte Vonn war nach ihrem Klinikaufenthalt in Treviso am Montag mit dem Krankenwagen zum Flughafen Marco Polo nach Venedig gebracht worden. Am Abend hatte sie bei Instagram ein Video mit privaten Einblicken aus dem Krankenhaus veröffentlicht. «Ich kehre langsam zurück ins Leben, zurück zu den Grundlagen und den einfachen Dingen, die im Leben am meisten bedeuten. Lächeln. Lachen. Lieben», schrieb sie dazu und bedankte sich bei Familie, Freunden, ihrem Team und dem medizinischen Personal.