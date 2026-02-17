Olympische Winterspiele

Erstes Update aus Heimat: Vonn kann noch nicht wieder stehen

Lindsey Vonn ist nach ihrer schweren Verletzung bei Olympia in den USA gelandet. Vor ihr liegen weitere Operationen, der Weg zur Genesung scheint weit, wie eine neue Mitteilung des Ski-Stars zeigt.

Ski-Star Lindsey Vonn hat noch einen langen Weg der Genesung vor sich. (Archivfoto) Foto: Michael Kappeler/dpa
Ski-Star Lindsey Vonn hat noch einen langen Weg der Genesung vor sich. (Archivfoto)

Treviso (dpa) - Ski-Star Lindsey Vonn hat sich nach ihrer Rückkehr in die USA mit einem Gesundheitsupdate zurückgemeldet. «Ich habe seit über einer Woche nicht mehr auf meinen eigenen Beinen gestanden, ich liege seit meinem Rennen unbeweglich in einem Krankenhausbett», schrieb die 41-jährige Amerikanerin auf der Plattform X. «Und auch wenn ich noch nicht stehen kann, fühlt es sich unglaublich an, wieder auf heimischem Boden zu sein.»

In den USA sollen nun weitere Operationen folgen, wie Sophie Goldschmidt, Chefin des US-Skiteams, bereits am Sonntag mitgeteilt hatte.

«Ich kehre langsam zurück ins Leben»

Die nach ihrem Sturz in der olympischen Abfahrt schwer verletzte Vonn war nach ihrem Klinikaufenthalt in Treviso am Montag mit dem Krankenwagen zum Flughafen Marco Polo nach Venedig gebracht worden. Am Abend hatte sie bei Instagram ein Video mit privaten Einblicken aus dem Krankenhaus veröffentlicht. «Ich kehre langsam zurück ins Leben, zurück zu den Grundlagen und den einfachen Dingen, die im Leben am meisten bedeuten. Lächeln. Lachen. Lieben», schrieb sie dazu und bedankte sich bei Familie, Freunden, ihrem Team und dem medizinischen Personal.

Bei ihrem Sturz in Cortina d'Ampezzo hatte sich Vonn eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Die Amerikanerin hat bereits mehrere Operationen hinter sich, was für derartige Verletzungen aber nicht ungewöhnlich ist. Die Olympiasiegerin von 2010 war trotz eines Kreuzbandrisses im linken Knie zu dem Wettkampf angetreten.

