Olympische Winterspiele

Vonn spricht über Sturz-Abfahrt: «Habe das Risiko gewählt»

Nach ihrer jüngsten OP meldet sich Skistar Lindsey Vonn erneut zu Wort. Sie spricht über ihren Crash bei der Olympia-Abfahrt und sagt: «Es war den Sturz wert.»

Lindsey Vonn stürzte bei der Olympia-Abfahrt schwer. (Archivbild) Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Lindsey Vonn stürzte bei der Olympia-Abfahrt schwer. (Archivbild)

Treviso (dpa) - Skistar Lindsay Vonn hat nach einer weiteren Operation ihre Gedanken über ihre schicksalhafte Olympia-Abfahrt geteilt. «Ich wusste, was ich tat. Ich habe das Risiko gewählt», schrieb die 41-Jährige unter einem Instagram-Video. Vonn schildert darin zudem, dass die jüngste OP erfolgreich verlaufen sei und sie in die USA zurückkehren könne.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Alpin-Star war trotz eines Kreuzbandrisses im linken Knie am vergangenen Sonntag zur olympischen Abfahrt in Cortina d'Ampezzo angetreten. Bei ihrem Sturz hatte sich die Vancouver-Olympiasiegerin eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Diese wurde bereits mehrmals operiert - was für derartige Blessuren aber nicht ungewöhnlich ist. Zuletzt hatte Vonn ein Foto gezeigt, auf dem zu sehen war, wie ihr Bein von einem sogenannten Fixateur, also einem externen Metallgerüst, gestützt wird.

Vonn will wieder auf den Berg

Vonn bedankte sich für die vielen Zuschriften und unterstrich, dass sie absolut bereit für die Abfahrt war - physisch und psychisch. «Mental war ich perfekt. Klar, fokussiert, hungrig, aggressiv und doch völlig ruhig», schrieb Vonn. Doch selbst, wenn man die stärkste Person der Welt sei, habe der Berg noch immer alle Karten in der Hand.

«Es war den Sturz wert», teilte Vonn mit. «Wenn ich nachts die Augen schließen, dann bereue ich nichts und die Liebe für das Skifahren ist immer noch da. Ich freue mich auf den Moment, wenn ich wieder oben auf dem Berg stehen kann. Und das werde ich.»

Nach ihrer Entlassung aus der Klinik in Treviso und der Rückkehr in die Heimat will Vonn weitere Updates und Informationen über ihre Verletzung preisgeben. Zuvor hatte sie bereits angekündigt, dass in den USA womöglich weitere Operationen anstehen. Chefarzt Stefano Zanarella hatte in Bezug auf die Verletzung von einem komplizierten Fall gesprochen, sich aber mit dem Genesungsverlauf zufrieden gezeigt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erstes Vonn-Video aus Krankenhaus: «Einige harte Tage»
Olympische Winterspiele

Erstes Vonn-Video aus Krankenhaus: «Einige harte Tage»

Fünf Tage nach ihrem Sturz bei Olympia meldet sich Skistar Lindsey Vonn erstmals mit einem Video aus der Klinik. Darin deutet die schwer verletzte Amerikanerin an, was noch alles auf sie wartet.

13.02.2026

Lindsey Vonn erneut operiert: «Mache Fortschritte»
Olympische Winterspiele

Lindsey Vonn erneut operiert: «Mache Fortschritte»

Nach ihrem schweren Olympia-Sturz meldet sich Lindsey Vonn erneut aus der Unfallklinik. Sie spricht von langsamen Fortschritten.

11.02.2026

Schienbeinbruch bei Vonn: «Ich bereue nichts»
Olympische Winterspiele

Schienbeinbruch bei Vonn: «Ich bereue nichts»

Lindsey Vonn meldet sich nach ihrem schweren Sturz bei Olympia zu Wort. In einer emotionalen Botschaft berichtet sie von der Schwere ihrer Verletzung und wendet sich an ihre Fans.

09.02.2026

Berichte: Ski-Star Vonn nach Sturz am Bein operiert
Olympische Winterspiele

Berichte: Ski-Star Vonn nach Sturz am Bein operiert

Nach dem Sturz von Lindsey Vonn äußert sich einer ihrer Trainer - auch die Schwester des US-Stars spricht über das Drama in der Abfahrt. Laut einem Bericht wurde sie bereits operiert.

08.02.2026

US-Skistar Vonn rast zum Sieg in Zauchensee
Alpiner Weltcup

US-Skistar Vonn rast zum Sieg in Zauchensee

Lindsey Vonn präsentiert sich knapp einen Monat vor Olympia weiter in bestechender Form. Auch die deutsche Hoffnungsträgerin Emma Aicher überzeugt. Eine Österreicherin verletzt sich schwer.

10.01.2026