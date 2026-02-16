Olympische Winterspiele

Vonn aus Klinik entlassen - Kuscheltiere für Kinderstation

Skistar Lindsey Vonn tritt nach ihrer schweren Verletzung in der olympischen Abfahrt die Heimreise an. Vor dem Abflug lässt sie noch eine kleine Überraschung für die Kinderstation zurück.

Plüschtier-Spende für Kinder: Lindsey Vonn verabschiedete sich mit einer kleinen Geste aus der Klinik. (Archivfoto) Foto: Michael Kappeler/dpa
Plüschtier-Spende für Kinder: Lindsey Vonn verabschiedete sich mit einer kleinen Geste aus der Klinik. (Archivfoto)

Treviso (dpa) - Skistar Lindsey Vonn hat die Klinik in Treviso verlassen und sich auf den Weg in die USA gemacht - nicht ohne eine kleine Geste zum Abschied. Die nach ihrem Sturz in der olympischen Abfahrt schwer verletzte Vonn wurde mit dem Krankenwagen am Vormittag zum Flughafen Marco Polo in Venedig gebracht, wie das Krankenhaus nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa mitteilte. Die Stofftiere, die ihr in den vergangenen Tagen geschenkt worden waren, ließ die 41-Jährige als Spende auf der Kinderstation zurück.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bei ihrem Sturz in Cortina d'Ampezzo hatte sich Vonn eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Die Amerikanerin hat bereits mehrere Operationen hinter sich, was für derartige Verletzungen aber nicht ungewöhnlich ist. Die Olympiasiegerin von 2010 war trotz eines Kreuzbandrisses im linken Knie zu dem Wettkampf angetreten.

Weitere Operationen in den USA geplant

Vonn wird auf dem Weg in ihre Heimat von einem Ärzteteam begleitet. In den USA sollen weitere Operationen folgen, wie Sophie Goldschmidt, Chefin des US-Skiteams, am Sonntag mitgeteilt hatte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vonn darf nach Hause: Weitere Operationen in den USA geplant
Olympische Winterspiele

Vonn darf nach Hause: Weitere Operationen in den USA geplant

Skistar Lindsey Vonn tritt nach ihrer schweren Verletzung in der olympischen Abfahrt die Heimreise an. Die 41-Jährige wird von einem Ärzteteam begleitet. In den USA wartet ein weiterer Klinik-Besuch.

15.02.2026

Erstes Vonn-Video aus Krankenhaus: «Einige harte Tage»
Olympische Winterspiele

Erstes Vonn-Video aus Krankenhaus: «Einige harte Tage»

Fünf Tage nach ihrem Sturz bei Olympia meldet sich Skistar Lindsey Vonn erstmals mit einem Video aus der Klinik. Darin deutet die schwer verletzte Amerikanerin an, was noch alles auf sie wartet.

13.02.2026

Lindsey Vonn erneut operiert: «Mache Fortschritte»
Olympische Winterspiele

Lindsey Vonn erneut operiert: «Mache Fortschritte»

Nach ihrem schweren Olympia-Sturz meldet sich Lindsey Vonn erneut aus der Unfallklinik. Sie spricht von langsamen Fortschritten.

11.02.2026

US-Skistar Vonn rast zum Sieg in Zauchensee
Alpiner Weltcup

US-Skistar Vonn rast zum Sieg in Zauchensee

Lindsey Vonn präsentiert sich knapp einen Monat vor Olympia weiter in bestechender Form. Auch die deutsche Hoffnungsträgerin Emma Aicher überzeugt. Eine Österreicherin verletzt sich schwer.

10.01.2026

Ski-Coup: Vonn bereitet sich mit Svindal auf Olympia vor
Alpiner Weltcup

Ski-Coup: Vonn bereitet sich mit Svindal auf Olympia vor

Prominente Verstärkung für Lindsey Vonn: Auch Ex-Skistar Svindal soll die Amerikanerin für die Winterspiele im Februar fit machen. Wie man Olympia-Gold holt, weiß der Norweger.

06.08.2025