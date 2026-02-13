Olympische Winterspiele

«Heikle Situation bewältigt»: Arzt spricht über Vonn-Drama

Der Sturz und die Verletzung von Ski-Star Lindsey Vonn sorgen bei den Spielen in Italien für einen Schock. Nun äußert sich der behandelnde Chefarzt zu den Operationen bei der Amerikanerin.

Lindsey Vonn stürzte in der olympischen Abfahrt schwer. (Archivbild) Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Lindsey Vonn stürzte in der olympischen Abfahrt schwer. (Archivbild)

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Wenige Tage nach dem Horror-Sturz von Ski-Star Lindsey Vonn hat der Chefarzt, unter dessen Leitung die US-Amerikanerin operiert wurde, Einblick in die bisherige Behandlung gegeben. «Wir haben unsere Pflicht getan. Wir wussten, dass bestimmte Situationen eintreten könnten und waren darauf vorbereitet», sagte Dr. Stefano Zanarella der italienischen Zeitung «Corriere della Sera». Man habe den komplizierten Fall mit einem Expertenteam betreut und sei mit dem Genesungsprozess zufrieden.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Vonn war in der Olympia-Abfahrt von Cortina d'Ampezzo vorigen Sonntag heftig gestürzt und per Hubschrauber geborgen worden. Sie hatte sich eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen und wurde in einem Krankenhaus in Treviso seitdem dreimal am linken Bein operiert. Vor wenigen Tagen veröffentlichte die 41-Jährige ein Foto aus ihrem Krankenbett in den sozialen Medien und bedankte sich unter anderem beim medizinischen Personal. «Großartig» und «inspirierend» sei Vonns Botschaft gewesen, meinte die Chefin des Internationalen Olympischen Komitees, Kirsty Coventry.

Vonns Dank erfüllt Ärzte mit Stolz

«Die Worte der Patientin erfüllen uns mit Stolz, auch weil wir eine heikle und langwierige medizinische Situation erfolgreich bewältigt haben», sagte Zanarella. Vonn sei «eine vorbildliche Patientin, ebenso wie ihr amerikanisches Team und die Ärzte des US-Verbandes, die uns wirklich tatkräftig unterstützen. Sie sind hervorragende Menschen und gleichzeitig großartige Fachleute.»

Der US-Skistar bedankte sich bei den behandelnden Ärzten. (Archivbid) Foto: Michael Kappeler/dpa
Der US-Skistar bedankte sich bei den behandelnden Ärzten. (Archivbid)

Vonn wollte 16 Jahre nach ihrem Abfahrts-Gold in Kanada bei den Spielen in Italien unbedingt noch eine weitere Olympia-Medaille gewinnen und ging trotz eines kurz zuvor erlittenen Kreuzbandrisses an den Start. Sie erlebte eine sportliche Tragödie. Ihre Zukunft ließ sie bislang offen. Vor dem Saisonhighlight hatte Vonn aber angekündigt, dass sie spätestens nach diesem Winter mit dem Skirennsport aufhören werde.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lindsey Vonn erneut operiert: «Mache Fortschritte»
Olympische Winterspiele

Lindsey Vonn erneut operiert: «Mache Fortschritte»

Nach ihrem schweren Olympia-Sturz meldet sich Lindsey Vonn erneut aus der Unfallklinik. Sie spricht von langsamen Fortschritten.

11.02.2026

Schienbeinbruch bei Vonn: «Ich bereue nichts»
Olympische Winterspiele

Schienbeinbruch bei Vonn: «Ich bereue nichts»

Lindsey Vonn meldet sich nach ihrem schweren Sturz bei Olympia zu Wort. In einer emotionalen Botschaft berichtet sie von der Schwere ihrer Verletzung und wendet sich an ihre Fans.

09.02.2026

Drama und Diskussionen: Vonns Sturz bewegt die Sportwelt
Olympische Winterspiele

Drama und Diskussionen: Vonns Sturz bewegt die Sportwelt

Die sportliche Tragödie um Skirennfahrerin Lindsey Vonn ist eines der beherrschenden Themen der Winterspiele. Auch die Verbände äußern sich - und weisen Kritik am Start der Amerikanerin zurück.

09.02.2026

Berichte: Ski-Star Vonn nach Sturz am Bein operiert
Olympische Winterspiele

Berichte: Ski-Star Vonn nach Sturz am Bein operiert

Nach dem Sturz von Lindsey Vonn äußert sich einer ihrer Trainer - auch die Schwester des US-Stars spricht über das Drama in der Abfahrt. Laut einem Bericht wurde sie bereits operiert.

08.02.2026

Nach dem Sturz: Weiteres Update von Ski-Star Vonn
US-Star bangt um Olympia

Nach dem Sturz: Weiteres Update von Ski-Star Vonn

Wie steht's um den Olympia-Traum von Lindsey Vonn? Nach ihrem Sturz am Freitag meldet sich die Amerikanerin erneut zu Wort. Auf das Weltcup-Rennen am Samstag verzichtet sie.

31.01.2026