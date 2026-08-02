FC Bayern begeistert in Südkorea empfangen

Jeju (dpa) - Der FC Bayern München ist auf seiner Asientour begeistert begrüßt worden. Der lautstarke Empfang von Kapitän Manuel Neuer am Flughafen in Jeju gab einen Vorgeschmack auf die große Begeisterung, die die Bayern-Stars in den kommenden Tagen in Südkorea und Hongkong erleben werden. Rufende oder kreischende Fans hielten viele Trikots vom langjährigen Nationaltorwart in die Höhe, die dieser unterschreiben sollte.

Nicht nur Neuer und Co. waren bei den vielen südkoreanischen Fußball-Anhängern gefragt. Auch die Club-Legenden Giovane Élber und Roy Makaay schrieben nach der Landung Autogramme oder ließen sich mit Fans fotografieren. Auch die WM-Rückkehrer Konrard Laimer (Österreich), Josip Stanisic (Kroatien) und mit neuer Frisur auch Luis Díaz (Kolumbien) sind im Kader von Trainer Vincent Kompany dabei. Das Trainingslager am Tegernsee vor wenigen Tagen hatten sie nach ihren Einsätzen bei der Weltmeisterschaft noch ausgelassen.

Zudem sind sieben Nachwuchsspieler der Münchner bei der Bayern-Tour im Aufgebot. Nach drei Tagen auf dem auch als Hochzeitsinsel bezeichneten Jeju geht es am Mittwoch weiter in die Metropole Hongkong.

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Foto: Christian Kunz/dpa Im blau-weißen Flieger ging es für die rot-weißen Bayern nach Asien.

Saibari trainiert am Club-Gelände

Der marokkanische WM-Teilnehmer Ismael Saibari, der für rund 50 Millionen Euro von der PSV Eindhoven gekommen war, absolvierte am Wochenende eine individuelle Einheit an der Säbener Straße. Saibari hatte bei der marokkanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft gute Auftritte gezeigt. Das Viertelfinale gegen Frankreich verpasste der Offensivspieler allerdings verletzt und reiste wegen der Folgen nicht mit nach Asien. Das gilt auch für Serge Gnabry, Lennart Karl und Jamal Musiala, die in München an ihrer Fitness arbeiten.

Am Dienstag (13.00 Uhr) spielt der FC Bayern gegen den koreanischen Club Jeju SK FC. Drei Tage später steht am Freitag (14.00 Uhr) in Hongkong im Rahmen des Audi Football Summit ein Härtetest gegen Europa-League-Sieger Aston Villa an, zudem sind sechs Trainingseinheiten geplant.