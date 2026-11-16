FIFA-Machtkampf: Infantinos Gegner und ihre Suche nach Mr. X

Nyon/Zürich (dpa) - Jürgen Klopp fasste mit seiner Generalkritik an Gianni Infantino die Gedanken der Opposition über den umstrittenen FIFA-Präsidenten ziemlich treffend zusammen. Es müsse doch möglich sein, so der Bundestrainer, einen Kandidaten zu finden, der die Geschicke des Weltverbandes integer und mit Liebe zum Fußball leiten kann.

«Ich denke, die Meinung ist mittlerweile einhellig, dass ein Wechsel sehr viel Sinn machen würde», sprach sich Klopp für ein Ende der Ära Infantino aus. Mit dieser Sichtweise schloss sich der 59-Jährige den Führungskräften beim DFB und bei der UEFA an. Das Problem: Den Entscheidern unter den europäischen Fußball-Funktionären läuft die Zeit davon.

Um Mitternacht von Mittwoch auf Donnerstag läuft die Nominierungsfrist für Kandidaten für die Präsidentschaftswahl am 18. März 2027 ab. Wer dann im marokkanischen Rabat gewählt werden will, muss jetzt rasch nominiert werden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Wer ist Mr. X oder Mrs. X?

Als Infantino mit seinem WM-Investorenplan im Sommer die Fußball-Welt aufschreckte und seine Gegner erzürnte, reagierten diese mit einem klaren Plan. Ein kompetenter Bewerber sollte aufgestellt werden, um den FIFA-Boss abzulösen. Bis jetzt ist noch niemand offiziell ernannt.

Aus dem internen Zirkel der Kritiker wollte sich keiner dem Machtkampf stellen. Nicht UEFA-Boss Aleksandar Ceferin, nicht der Chef der nord- und mittelamerikanischen Konföderation, Victor Montagliani, und auch nicht Norwegens kritische Funktionärin Lise Klaveness. Das Risiko einer Niederlage, die eine Karriere auch beenden kann, war zu groß.

Gesucht wurde zuletzt eine Person, die moralisch über jeden Zweifel erhaben ist und Strahlkraft in der Fußball-Welt hat. David Beckham wurde gehandelt und bislang auch Arséne Wenger. Der Franzose, auch Wunschkandidat von Klopp, hat laut Medien aber abgewinkt.

Foto: Sebastian Gollnow/dpa Wenger und Infantino arbeiteten bisher eng zusammen. (Archibild)

Was passiert in der verbleibenden Zeit?

Die Uhr tickt. Dem Vernehmen nach sollte es am Dienstag zu einer digitalen Konferenz aller Präsidenten und Generalsekretäre der 55 UEFA-Verbände kommen. Die hatten schon im Oktober in Berlin getagt - ohne Ergebnis. Dann könnte noch ein Last-Minute-Kandidat präsentiert werden. Ohne Herausforderer werde man am Donnerstagmorgen nicht dastehen, war aus der UEFA-Zentrale war zu vernehmen.

Eigentlich war die sogenannte TEP-Sitzung schon in der vergangenen Woche anberaumt gewesen. Ein Meeting des Exekutivkomitees wurde offenbar abgesagt. Dessen Mitglied, DFB-Vizechef Hans-Joachim Watzke, hatte bis zum Wochenende nach eigener Aussage keine entscheidenden Informationen. Er sieht Ceferin am Zug. «Der Präsident hat die Aufgabe, jetzt mit möglichen Kandidaten zu sprechen und uns das vorzustellen, nicht umgekehrt.»

Was macht Infantino?

Die Kritik im August hat Infantino ziemlich gestresst, hört man von der FIFA. Doch zuletzt wirkte der Schweizer deutlich aufgeräumter. Während die Opposition sich noch sortiert, tourt der 56-Jährige durch die Welt und macht Wahlkampf. Stimmenzusagen soll er aus Afrika, Asien, Südamerika und Ozeanien haben. Das würde zur vierten Amtszeit locker reichen. Wahlberechtigt sind beim Kongress alle 211 Nationalverbände, jeder hat eine Stimme.

Gegenkandidaten gibt es schon. Der Japaner Kozo Tashima hat aber keine realistische Chance und ist nicht der UEFA-Mann. Eher kurios sind die Schlagzeilen um Bewerbungen des Schweizer Ex-Profis Ramon Vega oder des südafrikanischen Universitätsprofessors und früheren Sportjournalisten Peter auf der Heyde. Sie dürften schon Probleme haben, die notwendigen Unterstützerschreiben von fünf nationalen Verbänden zu präsentieren.

Wie ist der Stand bei den juristischen Auseinandersetzungen?

Diese Nachricht war wie eine Kriegserklärung unter Funktionären. Die UEFA will Infantino in der Schweiz verklagen, wegen angeblicher ungetreuer Geschäftsbesorgung. Um Beweise zu sichern, wurden Anträge vor Gerichten in den USA gestellt. Dort hatte der FIFA-Boss seinen Investorendeal an den Institutionen des Weltverbandes vorbei vorangetrieben.