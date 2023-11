Hamilton kontert nach Red-Bull-Vorstoß

Abu Dhabi (dpa) - Lewis Hamilton zweifelt daran, dass Max Verstappen Gefallen an dieser Vorstellung finden könnte. Der britische Rekordweltmeister der Formel 1 sieht für sich aber keine Schwierigkeiten, mit dem derzeit dominierenden alten und neuen Champion in einem Team zu fahren.

«Ich wäre mehr als happy, im gleichen Auto gegen Max anzutreten. Das wäre wunderbar», sagte er mit Blick auf die dann für beide praktisch gleiche Ausgangssituation. «Aber ich denke, er will mich nicht als seinen Teamkollegen», ergänzte der 38 Jahre alte Hamilton. Und der Superstar von Mercedes sagte es mit einem Lächeln. Er wird auch 2024 und 2025 für das Mercedes-Team fahren.

Die von Verstappens Teamchef Christian Horner in der britischen Zeitung «Daily Mail» angezettelte Spekulationen einer Kontaktaufnahme des Hamilton-Umfelds mit Red Bull vor dessen Vertragsverlängerung nahm Hamilton nebst klarem Dementi recht entspannt zur Kenntnis. «Es gibt eine Menge Leute, die in Gesprächen gern mal meinen Namen fallen lassen, weil sie wissen, dass es Wellen schlägt», erklärte der Brite im Fahrerlager des Saison-Finales in Abu Dhabi.