Klopp nach Arsenal-Pleite: «Viele Dinge waren gegen uns»

«Generell war es nicht unser Tag, wir waren heute nicht gut genug. Sie haben Tore geschossen und waren um einiges besser als wir. Wir müssen besser spielen, das ist klar», sagte der 56-Jährige nach der zweiten Saisonniederlage und der ersten seit vergangenem September in der Premier League.

Arsenal mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler Kai Havertz machte das Titelrennen in England mit dem Erfolg gegen den Spitzenreiter wieder spannend und verkürzte den Rückstand auf das Klopp-Team auf zwei Zähler. Meister Manchester City hat allerdings zwei Spiele weniger bestritten und kann in der Tabelle noch an beiden Teams vorbeiziehen.