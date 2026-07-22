Todesfall

Leichtathletik-Erfolgscoach Osenberg mit 89 Jahren gestorben

Gerd Osenberg führte Heide Ecker-Rosendahl und Ulrike Nasse-Meyfarth zu Erfolgen und war ein Gesicht der deutschen Leichtathletik. Nun ist der langjährige Trainer gestorben.

Gerd Osenberg ist im Alter von 89 Jahren gestorben. (Archivbild) Foto: Iris Hensel/dpa-Zentralbild/dpa
Gerd Osenberg ist im Alter von 89 Jahren gestorben. (Archivbild)

Leverkusen (dpa) - Die deutsche Leichtathletik trauert um Gerd Osenberg. Der langjährige Trainer ist am Montagvormittag im Alter von 89 Jahren gestorben, wie seine ehemalige Athletin Heide Ecker-Rosendahl der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Ecker-Rosendahl war am Montag selbst bei ihrem langjährigen Trainer, um sich gemeinsam mit der Familie am Sterbebett von ihm zu verabschieden. 

Zunächst hatte Osenbergs Club TSV Bayer 04 Leverkusen von dem Todesfall berichtet. Osenberg war jahrzehntelang als Trainer bei dem Verein im Rheinland aktiv und arbeitete auch für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV). Die größten Sportlerinnen, die Osenberg auf dem Weg zum Erfolg begleitete, waren neben Ecker-Rosendahl auch Ulrike Nasse-Meyfarth und Heike Henkel. 

Verein: «Osenberg hat Generationen geprägt»

Die heute 79 Jahre alte Ecker-Rosendahl (Weitsprung und Sprint-Staffel) und Nasse-Meyfarth (Hochsprung) gewannen jeweils zweimal olympisches Gold. Hochspringerin Henkel krönte sich 1992 in Barcelona zur Olympiasiegerin.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Mit Gerd Osenberg verliert der TSV Bayer 04 Leverkusen nicht nur einen der erfolgreichsten Trainer seiner Geschichte, sondern einen Menschen, der Generationen geprägt und unseren Verein nachhaltig geformt hat», schrieb sein Verein. Osenbergs Name werde «für immer untrennbar mit den größten Erfolgen der Leverkusener Leichtathletik» verbunden bleiben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Was geschah am 4. Mai?
Kalenderblatt

Was geschah am 4. Mai?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

03.05.2026

Langjährige YouTube-Chefin Susan Wojcicki gestorben
Tech-Managerin

Langjährige YouTube-Chefin Susan Wojcicki gestorben

Sie vermietete einst die Garage, die zur Wiege von Google wurde, und führte jahrelang die Videoplattform YouTube. Susan Wojcicki starb im Alter von 56 Jahren.

10.08.2024

SV Darmstadt 98

Früherer Bundesliga-Trainer Buchmann gestorben

Lothar Buchmann schaffte mit Darmstadt 98 den Bundesliga-Aufstieg und mit Eintracht Frankfurt den DFB-Pokalsieg. Im Alter von 87 Jahren ist der frühere Trainer gestorben.

22.11.2023

Deutscher Sportpresseball

«Legende des Sports»: Triathlet Frodeno wird ausgezeichnet

Jan Frodeno hat als Triathlet Geschichte geschrieben. Er gewann 2008 Olympia-Gold und dreimal den Ironman auf Hawaii. Beim Deutschen Sportpresseball wird er nun als «Legende des Sports» geehrt.

12.10.2023

RBB: Heide Baumann zieht Kandidatur zur Intendantenwahl zurück

16.06.2023