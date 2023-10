Max Verstappen Schnellster im Auftakttraining von Mexiko

Mexiko-Stadt (dpa) - Weltmeister Max Verstappen ist auch beim Formel-1-Gastspiel in Mexiko das Maß aller Dinge. Im Auftakttraining vor dem Grand Prix in Mexiko-Stadt fuhr der Niederländer gleich wieder zur Bestzeit.

Zweiter wurde etwas überraschend Williams-Fahrer Alexander Albon mit 0,095 Sekunden Rückstand. Auf Rang drei folgte Verstappens Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez. Der Mexikaner will bei seinem Heimspiel am Sonntag (21.00 Uhr/Sky) endlich sein monatelanges Formtief beenden.

Die WM ist bereits seit Monatsanfang entschieden. Verstappen machte schon in Katar seinen dritten Titel in Serie perfekt. Mit einem weiteren Sieg in Mexiko würde der 26-Jährige seinen Siegrekord aus dem Vorjahr übertreffen und hätte dann bereits 16 WM-Läufe in dieser Saison gewonnen.