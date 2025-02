Messer-Banner: Minister schreibt Wutbrief an 1. FC Köln

Köln (dpa) - Nach einer umstrittenen Fan-Choreographie hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) dem Geschäftsführer des 1. FC Köln, Christian Keller, einen erbosten Brief geschrieben. Er sei «entrüstet» darüber, dass die FC-Verantwortlichen «die entsprechende Darstellung im Vorfeld sogar genehmigt haben», so Reul in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.