Rückschlag für die Wagner-Brüder in der NBA

New York (dpa) - Nach zuletzt fünf Siegen in Serie gab es für die beiden Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner mit ihrem Club Orlando Magic in der nordamerikanischen Profiliga NBA einen Rückschlag. Bei den New York Knicks setzte es eine deutliche 74:98-Niederlage. Franz Wagner war mit 13 Punkten noch zweitbester Werfer seiner Mannschaft, Moritz Wagner kam auf vier Zähler.