Sieg gegen Tabellenführer: Magic überraschen in Minnesota

Den Grundstein für die Revanche nach dem Blowout im Januar legten die Magic im letzten Viertel, in dem sie nur 18 Punkte zuließen. Offensiv trafen fünf Spieler zweistellig – darunter die Jungstars Franz Wagner, der 19 Zähler auflegte, und Paolo Banchero (23). Moritz Wagner kam in knapp elf Minuten Spielzeit auf acht Punkte. Auf Seiten der Timberwolves erzielte Superstar Anthony Edwards 22 Punkte, ehe der Shooting Guard vier Minuten vor Spielende verletzt vom Feld musste. Durch den zweiten Sieg in Serie liegt Orlando – punktgleich mit Miami – auf Platz acht in der Eastern Conference weiter auf Playoff-Kurs.