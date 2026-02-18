Olympische Winterspiele

«So viel verloren»: Vonns Hund starb kurz nach Olympia-Sturz

US-Skistar Lindsey Vonn erlebt die «härtesten Tage meines Lebens». Am Krankenbett nimmt sie Abschied von ihrem Hund Leo. Mit rührenden Worten erinnert sie sich an 13 gemeinsame Jahre zurück.

Ski-Star Lindsey Vonn macht schwere Zeiten durch. (Archivfoto) Foto: Michael Kappeler/dpa
Ski-Star Lindsey Vonn macht schwere Zeiten durch. (Archivfoto)

Treviso (dpa) - Traurige Tage für Ski-Star Lindsey Vonn: Die Amerikanerin stürzte am 8. Februar schwer in der olympischen Abfahrt und musste sich seitdem bereits mehreren Operationen unterziehen. Jetzt macht die 41-Jährige bekannt, dass einen Tag nach ihrem Sturz ihr geliebter Hund Leo gestorben ist. «Leo ist von uns gegangen und hat sich Lucy und Bear im Himmel angeschlossen», schrieb Vonn in einem Instagram-Beitrag.

Vonn lag im Krankenhausbett, als sie sich von Leo verabschiedete

«Als ich am Tag nach meinem Sturz im Krankenhausbett lag, haben wir uns von meinem großen Jungen verabschiedet. In so kurzer Zeit habe ich so viel verloren, was mir etwas bedeutet hat. Ich kann es nicht fassen», sagte Vonn. «Die letzten Tage waren unglaublich hart. Wahrscheinlich die härtesten meines Lebens. Ich kann immer noch nicht begreifen, dass er nicht mehr da ist.»

An dem Tag, als sie in Cortina d'Ampezzo gestürzt sei und sich eine komplexe Schienbeinverletzung zuzog, sei auch Leo gestürzt, berichtete die US-Amerikanerin. Vor Kurzem sei bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert worden. «Doch nun versagte auch sein Herz. Er hatte Schmerzen und sein Körper konnte mit seinem starken Geist nicht mehr mithalten.» Leo habe sie immer aufgebaut, wenn sie am Boden lag. «In 13 Jahren haben wir so viel gemeinsam durchgestanden», sagte Vonn, die im März 2025 bereits ihre Hündin Lucy und im Januar 2022 ihren Hund Bear verloren hatte. Es werde dauern, bis sie das alles emotional verarbeiten könne. «Aber ich weiß, dass er immer bei mir sein wird.»

«Leo wird für immer meine erste große Liebe sein»

Für die Abfahrtsolympiasiegerin von 2010, die in Cortina bereits mit einem Kreuzbandriss im linken Knie angetreten war, steht heute eine weitere Operation an. «Wenn ich die Augen schließe, werde ich an ihn denken», sagte Vonn. «Leo wird für immer meine erste große Liebe sein.»

