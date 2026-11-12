Fußball-Nationalmannschaft

Umstrittener Jubel: Klopps Einigung mit Nmecha

Der Torjubel von Felix Nmecha sorgt zuletzt für Schlagzeilen. Vor dem Spiel gegen Serbien äußert sich Jürgen Klopp ausführlich dazu. Er stellt sich vor den Spieler - aber es gibt eine Vereinbarung.

Jürgen Klopp ordnet in Belgrad den Fall Nmecha ein. Foto: Christian Charisius/dpa
Jürgen Klopp ordnet in Belgrad den Fall Nmecha ein.

Belgrad (dpa) - Bundestrainer Jürgen Klopp hat mit Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha eine Übereinkunft zum Torjubel bei Länderspielen getroffen. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund würde am Freitag (20.45 Uhr/RTL) im Nations-League-Spiel gegen Serbien nicht mehr den umstrittenen Kronen-Jubel zeigen, der in dieser Woche für viel Aufregung gesorgt hatte. 

«Wie machen wir das denn mit dem Torjubel?», hatte Klopp nach eigener Aussage in einem Gespräch den Spieler gefragt. Denn dieser werde «draußen auf eine bestimmte Art und Weise» interpretiert. «Das will er nicht und deswegen wird er so nicht mehr jubeln.» 

Nmecha demonstrierte zuletzt mit dem umstrittenen Jubel beim BVB-Spiel gegen Elversberg nach eigener Aussage seine Verbundenheit zu Jesus und Gott. Die Symbolik wird aber von dem Netzwerk «Ballers in God» genutzt. Es steht wegen homophober und Queer-feindlicher Aussagen seiner Mitglieder, zu denen auch Nmecha gehört, in der Kritik. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Klopp über Nmecha: Herzlicher, offener junger Mann

Auch beim DFB ist Nmecha darum ein großes Thema, wie Klopp in Belgrad einräumte. «Ich habe am vergangenen Wochenende Fußball gesehen, habe zwei wundervolle Tore von Felix Nmecha gesehen und erst den Jubel und dann die Geste. Und ich habe mir absolut nichts dabei gedacht», sagte Klopp bei der Pressekonferenz rückblickend auf Nmechas zwei Tore für den BVB gegen Elversberg. 

«Und dann ging es los», führte der Bundestrainer aus. Über Nmecha äußerte Klopp: «Felix kenne ich seit ein paar Monaten, ein außergewöhnlich freundlicher, herzlicher, offener junger Mann, der nichts anderes als gute Vibes verströmt.»

Er habe ihn aber «mit allem konfrontiert, was manche Menschen draußen denken - nicht ich». Und Nmecha habe ihm versichert, er liebe alle Menschen und diskriminiere niemanden: «Damit ist für mich der wichtigste Teil geklärt.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Klopps großer Siegdruck und Jubel-Einigung mit Nmecha
Fußball-Nationalmannschaft

Klopps großer Siegdruck und Jubel-Einigung mit Nmecha

Jürgen Klopp muss liefern. Der Bundestrainer blendet vor der kniffligen Prüfung der DFB-Elf in Serbien Nebengeräusche daher bestmöglich aus. Der Wirbel um Nmechas Torjubel trifft aber auch ihn.

vor 1 Stunde

Watzke fordert von Nmecha Verzicht auf umstrittenen Jubel
Fußball-Bundesliga

Watzke fordert von Nmecha Verzicht auf umstrittenen Jubel

Der umstrittene Torjubel von Felix Nmecha sorgt bei Borussia Dortmund und der Nationalmannschaft für Diskussionen. Nun hat sich auch BVB-Chef Hans-Joachim Watzke eingeschaltet.

12.11.2026

Video bei «Ballers in God» ohne Klopps Zustimmung
Fußball-Nationalmannschaft

Video bei «Ballers in God» ohne Klopps Zustimmung

Die Verbindung von Nationalspieler Felix Nmecha zu einem religiösen Netzwerk überlagert die Vorbereitung auf das nächste Länderspiel. Jetzt ist auch der Bundestrainer betroffen und distanziert sich.

12.11.2026

Bericht: BVB fordert Nmecha zu Torjubel-Verzicht auf
Fußball-Nationalmannschaft

Bericht: BVB fordert Nmecha zu Torjubel-Verzicht auf

Felix Nmechas Torjubel sorgt bei Borussia Dortmund für Kritik. Laut einem Bericht soll Vereinspräsident Watzke nun einen Verzicht angekündigt haben. Außerdem soll es Gespräche geben.

10.11.2026

Klopp spricht mit Nmecha über umstrittenen Tor-Jubel
Fußball-Nationalmannschaft

Klopp spricht mit Nmecha über umstrittenen Tor-Jubel

Felix Nmecha demonstriert seine religiöse Überzeugung durch einen Torjubel. Das löst bei Fans seines Vereins Kritik aus. Bei der Nationalmannschaft wird der Dortmunder zum Gespräch gebeten.

09.11.2026