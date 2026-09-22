Volleyballer scheiden bei EM gegen Titelverteidiger aus

Sofia (dpa) - Die absolute europäische Spitze bleibt für die deutschen Volleyballer immer noch eine Nummer zu groß. Die Mannschaft von Bundestrainer Massimo Botti ist bei der Europameisterschaft am großen Favoriten im Viertelfinale deutlich gescheitert. In der bulgarischen Hauptstadt Sofia unterlagen die Deutschen Titelverteidiger Polen glatt mit 0:3 (23:25, 17:25, 17:25). Erik Röhrs war mit 12 Zählern bester deutscher Punktesammler.

«Der größte Unterschied war heute der Aufschlag. Sie haben sehr konstant aufgeschlagen und machen wenig Fehler. Und wir schaffen es halt nicht, konstant aufzuschlagen. Jedes Mal, wenn wir den Druck hochhalten, dann spielen wir mit ihnen mit», sagte Kapitän Jan Zimmermann.

Kapitän zieht trotzdem positives Fazit

In der Runde der letzten 16 hatte das Team von Bundestrainer Massimo Botti, das beim Turnier mehrere schmerzhafte Ausfälle verkraften musste, noch einen furiosen Comeback-Sieg gegen Vize-Weltmeister Bulgarien gefeiert. Die Polen waren aber wie erwartet eine Nummer zu groß. Bei 14 von 15 der letzten großen Turniere holten die Osteuropäer eine Medaille. Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) schaffte es zuletzt 2017 ins Halbfinale.

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Zimmermann zog trotzdem ein versöhnliches Fazit. «Die Bilanz muss positiv sein. Wir sind sehr gut aus der Gruppe rauskommen», sagte der Zuspieler. Durch die Niederlage gegen Olympiasieger Frankreich (0:3) im letzten Gruppenspiel sei der Weg durch das Turnier dann aber sehr schwer geworden. «Wir müssen positiv rausgehen, die Sachen mitnehmen, die wir gut gemacht haben und weiter dran arbeiten.»

Foto: Julius Frick/dpa Röhrs (M) und das deutsche Team konnten den Gegner zu selten stoppen. (Archivbild)

Im zweiten Satz wird es deutlich

Botti setzte auf die gleiche Startaufstellung wie gegen Bulgarien. Anders als in vorherigen Partien verschlief das deutsche Team den Start nicht. Das Spiel war ausgeglichen. Doch ein Netzfehler und ein Schlag ins Aus brachten beim 6:9 den ersten größeren Rückstand. Mit viel Elan blieben die Deutschen aber dran. Eine Angriffsaktion von Tobias Brand ließ das deutsche Team noch einmal auf 22:23 verkürzen, ehe ein Aufschlag von Erik Röhrs ins Aus den Satz beendete.

Foto: Julius Frick/dpa Bottis Team verlor den zweiten Satz deutlich. (Archivbild)

Im zweiten Durchgang war der Europameister deutlich überlegen. Die Deutschen waren an vielen Bällen und erzwangen immer wieder lange Ballwechsel, ließen aber zu viele Chancen aus. Nach einem Aufschlagfehler von Jan Zimmermann stand es 12:20. Das DVV-Team konnte die Polen nicht aufhalten.