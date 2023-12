Vor Heim-EM: Stadiongewalt beschäftigt die Politik

Das Thema Sicherheit wird die Innenminister der Bundesländer bei ihrer turnusmäßigen Konferenz von Mittwoch bis Freitag in Berlin beschäftigen. Vor allem die Polizei erhofft sich klare Signale und härtere Maßnahmen. «Wir fordern die IMK auf, die dramatische Entwicklung der Gewalt durch Ultragruppierungen in einem gesonderten Tagesordnungspunkt zu beraten und ein gemeinsames Vorgehen gegen aggressive und gewalttätige Ultragruppierungen festzulegen», sagte Jochen Kopelke, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Die Bilanz des Spiels zeigt, dass in den Arenen ein Kontrollverlust droht», sagte der sportpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Mayer, danach. Er plädierte für ein hartes Durchgreifen von Staatsanwaltschaft und Polizei. «Wird hier nicht konsequent gegengesteuert, besuchen echte Fans in Zukunft keine Fußballspiele mehr - die Gewalttäter hätten gewonnen», mahnte Mayer.

Der Vorwurf an die Polizei: «Mit diesem Gewaltexzess wollte man vor der EM 2024 die Muskeln spielen lassen.» Am vergangenen Wochenende protestierten Fans in etlichen Stadien von der Bundesliga bis zur 3. Liga mit scharf formulierten Spruchbändern gegen Polizeigewalt und für ein Verbot von Pfefferspray in Stadien.