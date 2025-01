400 Spieler sorgen für eine volle TV-Halle

Michael Van Gerwen, Stephen Bunting und allen voran Luke Littler – diese Namen sind aktuell in aller Munde. Gerade einmal zwei Tage nach der Darts-WM flogen die kleinen Pfeile schon wieder. Diesmal allerdings nicht im pompösen Ally Pally, sondern in der kleinen Hemsbacher TV-Halle, in der die zweite Auflage der „TVH Steeldarts Open“ auf dem Programm stand. Was letztes Jahr als eine „Schnapsidee“ aus den Kreisen der Handballer des TV Hemsbach geboren wurde, fand schnell Anklang in der Region Bergstraße und somit stand außer Frage, dass das Freizeitturnier auch 2025 wieder stattfinden würde. In kürzester Zeit hatten sich 76 Zweier-Teams gefunden, die ihr Können an der Scheibe unter Beweis stellten.