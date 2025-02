Bianca Stichling springt zur Deutschen Meisterschaft

Leverkusen. Dass sie die Höhe von 1,90 Metern drin hat, dieses Gefühl hatte Bianca Stichling schon. Dass das dann auch den Deutschen Meistertitel in der Halle bringen würde, das war der 25-Jährigen aus Birkenau nicht klar. Doch in Dortmund klappte es am Samstag erneut zum großen Erfolg, einem herausragendem Abschluss der Hallensaison und der Lust auf neue Höhenflüge.