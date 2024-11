Birkenau kämpft sich durch

In einem packenden Verbandsliga-Spiel setzten sich die Handballer des TSV Birkenau gegen den TSV Rintheim mit 33:31 durch. Die Karlsruher Vorstädter kamen mit lediglich zwei Niederlagen im Gepäck in die Langenberghalle und waren die erwartet harte Nuss für die Falken, die zuletzt nach drei Spielen ohne Sieg in einer kleinen Ergebniskrise steckten. „Vor allem die Art und Weise, wie wir heute als Team zusammen gekämpft haben, hat mich beeindruckt“, lobte Trainer Stefan Pohl seine Spieler nach dem Schlusspfiff, die zuvor viel an Einsatz und Einstellung an den Tag legten.