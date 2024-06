Büsra Kuru will mit der Türkei zur EM

Büsra Kuru ist wieder auf internationalem Terrain unterwegs. Heute ab 17 Uhr will die Fußballerin aus Lützelsachsen mit der türkischen Nationalmannschaft das Ticket für die Play-off-Spiele zum Erreichen der Europameisterschaft 2025 in der Schweiz lösen. Dazu braucht die Türkei in Aserbaidschan einen Sieg. „Der sollte drin sein, auch wenn das Hinspiel in der vergangenen Woche beim 1:0 nur knapp an uns ging“, sagt die 22-Jährige zur Partie vor 13 000 Zuschauern.