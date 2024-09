Perfekter Einstand für Büsra Kuru in Istanbul

In diesem Jahr entschloss sich Büsra Kuru zu einem großen Schritt: Die 22-jährige Lützelsachsenerin wechselte in die türkische Super Lig, ihre erste echte Profistation als Fußballerin. Am Wochenende startete sie mit dem Beylerbeyi SK in die Saison. Und der Gegner im Istanbuler Stadtderby war ein namhafter. Am Ende half es nichts. Beylerbeyi besiegte Besiktas Istanbul mit 3:0.