Dank Weihrauchs Doppelpack: TSV Aschbach festigt Platz eins

Der TSV Aschbach geht weiter seinen Weg in der Fußball-Kreisliga A. Auch die Hürde SG Brandau/Gadernheim wurde am Donnerstag erfolgreich genommen – am Ende stand ein 2:1-Auswärtssieg zu Buche. Der TSV hat als Tabellenführer somit sechs Punkte Vorsprung auf den Zweiten, Starkenburgia Heppenheim, der am Sonntag mit einem Sieg den Abstand aber auf drei Punkte verkürzen kann.