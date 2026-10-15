Die S3L ist am Freitagabend mal kein Favorit

Hirschberg. Drei Auswärtssiege haben die Drittliga-Handballer von Saase3Leutershausen schon auf ihrem Konto stehen. Das kann sich sehen lassen und natürlich hofft die S3L, an diese Erfolge anzuknüpfen. Allerdings wartet am Freitagabend ab 20.15 Uhr in Münster der wohl bisher stärkste Gegner in fremder Halle. Mit zehn Toren Differenz warf die TSG am vergangenen Samstag Titelkandidat Saarlouis aus der Halle. „Das ist eine Top-Mannschaft, gegen die wir bei einem Vorbereitungsspiel verloren haben“, sagt S3L-Trainer Florian Taafel. „Münster hat einen breiten und tiefen Kader mit mindestens acht guten Spielern auf den entscheidenden Positionen“, weiß der Coach, der bei seinem eigenen dünnen Kader immer wieder basteln und dosieren muss. Ein starker Münsteraner sei beispielsweise Patrick Weber, ein Mann mit Bundesligaerfahrung, der ein absoluter „Shooter“ sei. Mit Johannes Jepsen, der ebenfalls Bundesligaerfahrung hat, steht zudem ein sehr guter Keeper im TSG-Tor.