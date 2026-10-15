Handball

Die S3L ist am Freitagabend mal kein Favorit

Saase3Leutershausen muss bei der TSG Münster ran, die zuletzt den Titelfavoriten der 3. Liga deklassierte.

Jonas Maier zeigte zuletzt gegen das HLZ Friesenheim-Hochdorf eine starke Leistung. Foto: Daniel Schmitt
Jonas Maier zeigte zuletzt gegen das HLZ Friesenheim-Hochdorf eine starke Leistung.

Hirschberg. Drei Auswärtssiege haben die Drittliga-Handballer von Saase3Leutershausen schon auf ihrem Konto stehen. Das kann sich sehen lassen und natürlich hofft die S3L, an diese Erfolge anzuknüpfen. Allerdings wartet am Freitagabend ab 20.15 Uhr in Münster der wohl bisher stärkste Gegner in fremder Halle. Mit zehn Toren Differenz warf die TSG am vergangenen Samstag Titelkandidat Saarlouis aus der Halle. „Das ist eine Top-Mannschaft, gegen die wir bei einem Vorbereitungsspiel verloren haben“, sagt S3L-Trainer Florian Taafel. „Münster hat einen breiten und tiefen Kader mit mindestens acht guten Spielern auf den entscheidenden Positionen“, weiß der Coach, der bei seinem eigenen dünnen Kader immer wieder basteln und dosieren muss. Ein starker Münsteraner sei beispielsweise Patrick Weber, ein Mann mit Bundesligaerfahrung, der ein absoluter „Shooter“ sei. Mit Johannes Jepsen, der ebenfalls Bundesligaerfahrung hat, steht zudem ein sehr guter Keeper im TSG-Tor.

„Da sind einige hochkarätige Handballer mit viel Erfahrung dabei. Wir sind diesmal klarer Außenseiter“, bekennt der Trainer, dennoch fahre man mit Optimismus nach Münster. Die bisherigen Leistungen der Bergsträßer sprechen für sich, ein guter Tabellenplatz und ein sehr guter Teamgeist sind wesentliche Faktoren für gute Laune. „Wir sind kämpferisch stark und taktisch gut aufgestellt, wir haben uns sehr gut vorbereitet und natürlich wollen wir Punkte mit nach Hause bringen“, betont der Coach. Der Kader der S3L ist komplett und alle werden morgen die Fahrt mit antreten.

Dennoch schreibt Taafel der ebenfalls mit 11:3 Punkten gestarteten TSG Münster die Favoritenrolle zu. Anwurf ist um 20.15 Uhr in Kelkheim in der Eichendorffschule Münster. Es ist das erste von zwei Freitagsspielen. Am 23. Oktober muss S3L in Hanau ran, bevor Top-Favorit Krefeld Niederrhein am 31. Oktober nach Leutershausen kommt. feh

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
S3l läuft auch im Derby heiß
Handball

S3l läuft auch im Derby heiß

Der Fünfte Sieg in der 3. Liga hievt die Bergsträßer Spiegemeinschaft mittlerweile auf Platz drei. Trainer Florian Taafel tritt trotzdem die Euphoriebremse.

11.10.2026

S3L rutscht in die Staffel Süd-West
Handball

S3L rutscht in die Staffel Süd-West

Grenzgänger „Saase3Leutershausen“ muss in der kommenden Drittliga-Saison bis nach Köln und Münster. Jetzt freut man sich erst einmal auf die Rhein-Neckar Löwen.

17.06.2026

S3L-Trainer Taafel: Wir haben noch einiges zu tun"
Handball

S3L-Trainer Taafel: Wir haben noch einiges zu tun"

Drittligist Saase3Leutershausen verabschiedet sich mit einem Testspielsieg gegen Neuenbürg in die kurze Trainingspause.

21.07.2025

Erster S3L-Auftritt bei Saase Beach
Handball

Erster S3L-Auftritt bei Saase Beach

Die Termine des Handballteams Saase³Leutershausen und die Kader zurren sich fest. Am Wochenende spielen Jugend und Frauen in Lützelsachsen

11.07.2024

Saase3 Leutershausen Handball - die neue Spielgemeinschaft
Handball

Saase3 Leutershausen Handball - die neue Spielgemeinschaft

Die Vorstände setzten ihre Unterschrift unter den Kooperationsvertrag. Die Trikotfarbe steht inzwischen fest und die "Hirsche" als Marke sind raus

24.10.2023