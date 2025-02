Die Sharks straucheln und zittern wieder

Stuttgart. Einen herben Rückschlag im Kampf um den Verbleib in der 2. Basketball-Regionalliga mussten die Sharks der BG Viernheim/Weinheim einstecken. Bei Croatia Stuttgart, einem der direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, gab es eine unglückliche 68:71-Niederlage. Vor dem Schlussviertel lag der Aufsteiger von der Bergstraße noch knapp vorne, dann ging aber offensiv nichts mehr. „Nur zehn Punkte in den letzten zehn Minuten und damit insgesamt unter 70 Punkte – das reicht in der Liga selten zum Sieg“, sagte ein enttäuschter Trainer Robin Zimmermann nach dem verpassten Befreiungsschlag.