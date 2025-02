Sharks mit wichtigen Punkten für den Regionalligaverbleib

Viernheim. Am Ende wurde es klar für die Basketballer der BG Viernheim/Weinheim. Mit 81:63 besiegten sie am Samstag in der Viernheimer Waldsporthalle den Mitaufsteiger vamos! TSG Söflingen und festigten ihre Position im Tabellenmittelfeld der Regionalliga Baden-Württemberg. Ihre Gegner verharren auf dem vorletzten Tabellenplatz und schweben in akuter Abstiegsgefahr. Dabei war Coach Robin Zimmermann alles andere als zufrieden. „Ich kann aufstellen, wen ich will, immer verschlafen wir das erste Viertel. Es ist zum Haareraufen!“, ärgerte er sich über den schwachen BG-Auftritt der ersten Minuten.