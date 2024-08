Die Silber-Olympiahelden von 1984 sind in Leutershausen vereint

Direkt nach dem Schlusspfiff des olympischen Halbfinals schickte sie eine Video-Grußbotschaft an die deutschen Handballer nach Lille: „Gebt Euch bloß nicht mit Silber zufrieden!“ Die Sibermedaillengewinner von 1984 sprachen da aus eigener Erfahrung. Fast auf den Tag genau 40 Jahre ist es her, dass sie Deutschland ebenfalls stolz machten. Am 11. August 1984 erreichte die Bundesrepublik das Olympische Finale bei den Spielen in Los Angeles, schrammte bei der Niederlage gegen Jugoslawien nur haarscharf am Olympiasieg vorbei.

Das 17:18 (7:8) ist der Mannschaft um Kapitän Uli Roth noch immer in Erinnerung. Ein Erlebnis für die Ewigkeit. Und die Erinnerungen sind so gut, dass sich die Silbermedaillengewinner von damals auf Roths Einladung in Leutershausen trafen, um ihren Nachfolgern in Paris gemeinsam die Daumen zu drücken und Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. Im Hinterhof des "Löwen" kam es zu einem Legenden-Treffen. Mit den vom DHB-Vorstandsvorsitzenden Mark Schober aus Lille geschickten aktuellen DHB-Trikots, beflockt mit den Namen der 1984er-Finalisten.

Nur wenige fehlen

„Die Idee, dass wir uns wiedertreffen, gab es schon zum 30-Jährigen, damals hat es aus verschiedenen Gründen nicht gepasst. Dass jetzt alle zugesagt haben, die können, ist natürlich gigantisch“, freut sich Uli Roth „auf 24 intensive Stunden“. Bis auf die erkrankten Michael Roth und Klaus Wöller, den damaligen Co-Trainer Heiner Brand und „Hexer“ Andreas Thiel im Tor, die beide in Urlaub sind, den bereits verstorbenen Erhard Wunderlich und Thomas Springel kommen alle. „Damit habe ich bei meiner spontanen Einladung gar nicht gerechnet. Ich dachte der harte Kern mit meinem Bruder, Martin Schwalb, Thomas Happe plus ein, zwei weitere kommen. Aber das zeigt einfach, was den Teamsport ausmacht“, freut sich Roth, der außer der Medaille kaum Erinnerungsstücke an die Spiele von 1984 hat.

Foto: Katrin Oeldorf Ein Wiedersehen nach 40 Jahren: Die Silbermedaillengewinner von Los Angeles trafen sich in Leutershausen wieder.

„Damals gab es ja noch kein Handy. Wir konnten via Intranet im Olympischen Dorf kommunizieren, aber an fest installierten Computern. Und auch Fotos von damals sind absolute Mangelware“, erinnert sich Roth, der mit 21 Jahren als Kreisläufer und Abwehrchef jüngster DHB-Kapitän war. Auch damals bildeten die erfolgreichen deutschen Junioren, zu denen auch Uli und Michael Roth von der SG Leutershausen zählten, die junge, wilde Fraktion, die bei den Boykottspielen von 1984 zum Sensationsteam wurde. Aufgrund des Kalten Kriegs und des USA-Boykotts von 1980 in Moskau hatten Russland und weitere 18 Staaten, darunter viele Ostblockstaaten sowie Kuba, die Reise in die USA nicht angetreten. Die damalige Bundesrepublik Deutschland hatte sich gar nicht für Los Angeles qualifiziert, war dann aber nachgerückt und rockte die Handballbühne.

Die verjüngte BRD-Mannschaft von Trainer Simon Schobel, der eigens aus Rumänien nach Leutershausen angereist war, gewann alle Vorrundenspiele und qualifizierte sich für das Finale gegen die Übermannschaft Jugoslawiens um Weltstar Veselin Vujovic. Die Deutschen lagen zur Pause 8:7 vorn, ehe Jugoslawien ein glücklicher 18:17-Erfolg gelang. „Unsere Außen haben da drei, vier Würfe zu viel liegenlassen. Das war bei nur 18 Toren dann nicht zu kompensieren“, sagt Roth, der auch glaubt, dass das deutsche Team die Spannung nach dem schon unglaublichen Erreichen des Finals nicht hatte halten können.

Verlustpunktfrei ins Finale

Zuvor hatten sich Jochen Fraatz , Thomas Happe, Arnulf Meffle, Rüdiger Neitzel, Michael Paul, Dirk Rauin, Siegfried Roch, Michael Roth, Ulrich Roth, Martin Schwalb, Uwe Schwenker, Thomas Springel, Andreas Thiel, Klaus Wöller und Erhard Wunderlich gegen das extrem verstärkte Gastgeber-Team (21:19), Schweden (18:17), Südkorea (37:25), Dänemark (21:18) und Spanien (18:16) durchgesetzt und zogen als Gruppensieger direkt ins Finale gegen die künftige Übermannschaft aus Jugoslawien ein. „Auch da haben wir ein sehr gutes Endspiel gegen einen noch besseren Gegner gespielt.“

Foto: Katrin Oeldorf Erinnerungen austauschen und sich auf Postern verewigen, die Helden von 1984 hatten Spaß.

Was die Mannschaft mit dem Gewinn der Silbermedaille erreicht hat, konnte sie in dem Moment gar nicht fassen. „Wir waren in L.A. ja quasi von der Welt und natürlich auch von daheim abgeschnitten. Ein Telefonat nach Hause in einer Telefonzelle kostete damals Unsummen“, erinnerte sich auch der damalige Spielmacher Michael Roth, der aufgrund eines Infekts nicht dabei sein konnte. „Gecheckt, was wir da erreicht haben, haben wir das erste wieder daheim.“ Da gab es bereits am Frankfurter Flughafen einen riesigen Empfang, bei der Ankunft in Leutershausen fuhren die versilberten Roths auf einem Hänger durch Leutershausen, dessen Straßen die Handballfans säumten. Und in der Heinrich-Beck-Halle wurde ein episches Fest gefeiert.

54 Stunden durchgefeiert

„Heute kaum noch vorstellbar, dass wir damals 54 Stunden am Stück wach waren“, lacht Uli Roth. Zuvor hatten die DHB-Jungs von Simon Schobel und Heiner Brand noch die Getränkevorräte im Flugzeug vernichtet. „In der Maschine saßen ja nur Medaillengewinner. irgendwann musste der Pilot eine Ansage machen, dass er nicht landen wird, wenn wir uns nicht endlich hinsetzen.“ Einmalige Erlebnisse, die bis heute zusammenschweißen.

In dieser Konstellation aber treffen sich die Olympia-Helden von 1984 erstmals wieder. „Natürlich hat man sich immer mal wieder in der Halle getroffen oder bei einem Benefizspiel für unseren erkrankten Arnulf Meffle. Aber so kompakt haben wir das nie mehr hinbekommen.“ Nach der Ankunft im Leutershausener Löwen ging es gestern direkt in den Hinterhof, wo die Gasthaus-Chefs einen großen Fernseher zu einem Public Viewing der besonderen Art aufgebaut hatten. Das deutsche 25:24 gegen die Spanier im Halbfinale bejubelten die 84er gemeinsam.

Parallelen zum heutigen Team

„Der Handball von heute hat mit dem von damals natürlich rein gar nichts mehr zu tun. Aber trotz der heute bedächtig wirkenden Spielweise war das damals eben auch das Bestmögliche. Wir haben nicht taktiert, sondern einfach nur auf Sieg gespielt. Und dank der Jungen in der Mannschaft hatten wir dann auch mehr Körner.“ Diese Parallelen sieht Roth zum aktuellen DHB-Team durchaus. Und noch etwas: den eisernen Willen. „Dass zu unserem Treffen alle Teammitglieder kamen, auch die, denen es gesundheitlich nicht so gut geht, zeigt, wie die Handballfamilie tatsächlich Familie lebt“, sagt Uli Roth.