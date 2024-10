Die TSG 1862/09 Weinheim will ihre Lehren ziehen

Was passiert, wenn man einen Gegner auf die leichte Schulter nimmt, hatten die Verbandsliga-Fußballer der TSG 1862/09 Weinheim in Neuenheim zu spüren bekommen. Nach der 1:0-Führung durch Sebastian Beikert brach das viertjüngste Team der Liga komplett ein, kassiert noch das 2:4. Auch im jüngsten Heimspiel gegen GU-Türkspor Pforzheim zeigte sich, dass die Weinheimer noch nicht gefestigt sind. Nach dem 2:0 wurde es nach dem 2:1 (80.) noch einmal spannend. „Wir sind in einem Prozess und noch lange nicht so weit, dass man Spiele auch mal mit Auge gewinnt. Wenn wir nicht 100 Prozent da sind, dann kann es am Ende auch einmal nicht reichen“, sagt TSG-Trainer Lukas Cambeis. Er mahnt zur rechten zeit, denn am Samstag um 15.30 Uhr tritt Weinheim beim noch sieglosen Schlusslicht FC Victoria Bammental an. „Natürlich wollen wir die Punkte, genau wie im nächsten Heimspiel gegen Mosbach. Aber wir müssen alles abrufen.“ Das muss die TSG 1862/09 allein deshalb, weil mit Sebastian Beikert (Lungenentzündung) und Sufjan Aliji (Aufbau) zwei Spieler definitiv ausfallen. Hinter Ilya Ertanir, lasse Lulei, Rahman Jawadi (alle erkältet) und Marcel Schwöbel (Sprunggelenk) stehen Fragezeichen. Ein Spaziergang wartet in Bammental also definitiv nicht.