Direkt vom Flieger an die Platten des TTC 46

Eigentlich sollte sich das neu zusammengestellte Team des TTC 46 Weinheim für die 1. Bundesliga der Damen am Samstag schon in der Halle versammeln, zu einem ersten gemeinsamen Training und zur Vorstellung für Presse und Sponsoren. Aber vier Spielerinnen der Heimmannschaft und des Sonntagsgegners waren noch in Cagliari (Sardinien) beim WTT-Turnier im Einsatz, und so war es am Sonntag vor 150 Zuschauern ein Kaltstart für die Weinheimerinnen.