Erste Saison-Niederlage für den TTC 46 Weinheim

Am achten Spieltag der Tischtennis-Bundesliga hat es jetzt auch die bis dato ungeschlagenen Damen des TTC 46 Weinheim erwischt. Nachdem sich das Team von Trainer Rainer Schmidt am Samstag noch zu Hause gegen den TSV Dachau mit 6:3 behauptet hatte, setzte es am Sonntagnachmittag eine deutliche 2:6-Niederlage beim ESV Weil.