Doppelter Heimspieltag in der Heddesheimer Nordbadenhalle

Heddesheim. Heimspiel-Doppelpack in der Nordbadenhalle – und sowohl für die Frauen, als auch für die Männer der SG Heddesheim geht es kurz vor Saisonende um die Meisterschaft. Beide Teams thronen derzeit an der Tabellenspitze, beide Mannschaften mussten zuletzt Niederlagen hinnehmen und treffen am Samstag auf Kontrahenten aus der oberen Tabellenhälfte.