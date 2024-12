Birkenau will doppelt feiern

Wenn am Samstag um 19.30 Uhr der Oberliga-Spitzenreiter TSV Rintheim in der Birkenauer Langenberghalle gastiert, ist die Kampfansage von Trainer Emil Hofmann in doppelter Hinsicht wichtig. „Wir werden die erste Mannschaft sein, die Rintheim schlägt“, sagt er. Erstens weil es Birkenaus Frauen können und zweitens weil sie es müssen. Am Ende der Saison ist der Verbleib in der Oberliga nur für die ersten vier Teams der Tabelle möglich. Und aufgrund eines Fünf-Punkte-Abzugs aufgrund des nicht erfüllten Schiedsrichtersolls im Gesamtvereins stehen die TSV-Frauen schon jetzt unter Zugzwang. Das bedeutet 8:5 Punkte für Birkenau nach neun Spielen. Zum vierten Tabellenplatz fehlen damit schon drei Punkte (11:7, HSG Walzbachtal).