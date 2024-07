FV Leutershausen freut sich auf Pokal-Knaller

Gerade erst in die Saisonvorbereitung gestartet und schon wartet ein erster Gradmesser: Fußball-Kreisligist FV Leutershausen empfängt am Sonntag um 17 Uhr den Verbandsligisten VfB Eppingen zum Knaller der ersten Runde um den badischen Rothaus-Pokal. Verdient hat sich der FVL dieses Schmankerl durch seinen jüngsten Kreispokalsieg – ein ruhmreiches Kapitel der Vereinsgeschichte.

Ein erstes Mal ohne Stefan Matthes

Der „Macher“ des Pokalsiegers, Spielertrainer Stefan Matthes, wird den FVL am Sonntag nicht mehr auf den Rasen führen. Er beendete seine aktive Karriere, steht dem neuen Chef Ricardo Guimaraes aber im Hintergrund mit Rat und Tat zur Seite. „Nicht zuletzt unsere Zugänge gehen auf sein Konto“, sagt Guimaraes. Die noch verletzten Maximilian Amin Salehi (TSG Lützelsachsen) und Daniel Wiegand werden am Sonntag ebenso fehlen wie Fabian Stempel und Nico Merkel (Urlaub). Ansonsten freut sich der FVL über seine Außenseiterrolle. „Wir wollen so lange wie möglich versuchen, die Null zu halten und so gut es geht Paroli zu bieten. Wahrscheinlich erwartet uns ein sehr laufintensives Spiel gegen Eppingen, das in der Vorbereitung schon deutlich weiter ist.“