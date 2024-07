Für den FV Leutershausen kommt der Pokalwettbewerb zu früh

Ex-Trainer Stefan Matthes schaute sich die Partie im Spiel 1 nach seiner Ära von außen an, sah jedoch wie auch die anderen 80 Zuschauer, dass der FVL erst zwei Trainingseinheiten hinter sich hatte. Vor allem die Defensive hielt den Eppingern, deren Saison drei Wochen früher startet als die der Kreisliga, nicht stand. FVL-Trainer Ricardo Guimaraes hatte von der Partie im Vorfeld eine Art „Laufeinheit“ erwartet und so kam es auch. Gegen die starke rechte VfB-Angriffsseite kamen vor allem Sabri Dalman und David Helm immer wieder ins Schwitzen. Eine echte Trainingseinheit wurde die Partie zudem für Keeper Jannis Weidner, der Leutershausen mit zahlreichen Paraden vor einem höheren 0:2-Pausenrückstand rettete.

Starker Jannis Weidner

Am 0:1 war allerdings auch Weidner beteiligt, als er einen Dalman-Rückpass zu kurz nach vorne abschlug, was Niklas Watzl in der 2. Minute schon bestrafte. Es sollte der einzige Fehler nach einer arbeitsreichen ersten Hälfte für Leutershausens starken Torwart bleiben. Beim 0:2 gab es für ihn nichts zu halten. Erneut kam Eppingen mit Tobias Münz über rechts und Arnold Luck ließ sich nach dessen Flanke nicht bitten (15.). Viele Chancen für die Gastgeber ergaben sich nicht. Erstmals in der 28. Minute, als Cihad Ilhan eine Ecke herausgeholt hatte. Die Hereingabe von Jonas Meier-Küster brachte Helm aber nicht kontrolliert aufs Tor, sodass es beim 0:2 zur Pause blieb.