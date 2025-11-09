Handball

Hannes Weindl führt S3L II zum Sieg

Zwölf Tore für Saase3Leutershausen beim Abschiedsspiel. Neuer Torwart setzt Akzente.

Hannes Weindl war der überragende Mann beim S3L-Heimsieg in der Oberliga gegen Lauterstein. Foto: Daniel Schmitt
Foto: Daniel Schmitt
Abwehr-Debakel wirft bei der S3L Fragen auf
Abwehr-Debakel wirft bei der S3L Fragen auf

Saase3Leutershausen wirft 36 Tore im Heimspiel und kann trotzdem nicht gewinnen. Frust und klare Worte von Trainer Florian Taafel.

09.11.2025

Personaltausch bei S3L: Weindl geht, Bitz kommt
Personaltausch bei S3L: Weindl geht, Bitz kommt

Spielmacher hatte sich bei Saase3Leutershausen mehr Einsatzzeit erhofft. Künftig verstärkt er einen Nachbarn

06.11.2025

S3L zeigt beim ersten Heimsieg zwei Gesichter
S3L zeigt beim ersten Heimsieg zwei Gesichter

Eine Elf-Tore-Führung reicht der Spielgemeinschaft gegen Neuhausen fast nicht. Sven Schreiber sieht noch viel Luft nach oben

05.10.2025

S3L bringt die Heinrich-Beck-Halle zum Kochen
S3L bringt die Heinrich-Beck-Halle zum Kochen

Saase3Leutershausen zieht dem Tabellendritten aus Köln mit einer herausragenden Teamleistung den Zahn. Schwarzer trifft in der Schlusssekunde ins Schwarze

17.02.2025

Die S3L beißt sich gegen Hanau durch
Die S3L beißt sich gegen Hanau durch

Saase3Leutershausen entscheidet ein umkämpftes Spiel mit 32:30 für sich und kann sich dabei vor allem auf den Rückraum und Keeper Ullrich verlassen

26.01.2025